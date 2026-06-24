Yolanda Hadid Getty Images

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Yolanda Hadid verrast met verloving anderhalf jaar na breuk met ex

Tekst: Evelien Berkemeijer

24/06/2026

Yolanda Hadid gaat opnieuw trouwen. De moeder van Gigi en Bella Hadid is verloofd met vastgoedontwikkelaar Randy Kendrick.

Volgens TMZ heeft Randy haar eerder deze week ten huwelijk gevraagd. Yolanda Hadid zou daarop ja hebben gezegd. Het is niet duidelijk hoe lang de twee al samen zijn en hoe hun relatie is begonnen.

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Nieuwe liefde voor Yolanda Hadid

Randy Kendrick is oprichter en CEO van Xebec, een nationaal platform voor industrieel logistiek vastgoed. Daarnaast is de vastgoedontwikkelaar CEO van Sandow Lakes Ranch Venture, LLC. Hij staat bekend om het herontwikkelen van grote industriële terreinen tot geavanceerde productiecampussen.

Eerdere verloving voorbij

De verloving volgt nadat Yolanda in januari 2025 in alle stilte haar verloving met bouwmanager Joey Jingoli verbrak. Het paar was sinds 2019 samen en bracht een groot deel van hun relatie door op een ranch in Texas.

Eerdere huwelijken

Yolanda was van 1994 tot 2000 getrouwd met vastgoedontwikkelaar Mohamed Hadid. Het voormalige echtpaar kreeg samen drie kinderen: Gigi, Bella en Anwar Hadid. Later trouwde Yolanda in 2011 met muziekproducer David Foster. Hun relatie was te zien in The Real Housewives of Beverly Hills, voordat ze in 2017 scheidden.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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