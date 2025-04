Vier vriendinnen van Ne-Yo mogen niet met andere mannen afspreken

Eurovisie Songfestival

Anouk stond op tweede plek met inzending Eurovisie Songfestival

Het scheelde niet veel of Anouk zou dit jaar op het Eurovisie Songfestival in Basel hebben gestaan. Aan RTL Boulevard laat de zangeres weten dat ze ‘via via’ heeft vernomen dat ze in de selectie op de tweede plek is geëindigd. “Ik vind het altijd heel moeilijk, maar de keuze is op iemand anders gevallen”,...