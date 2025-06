Verdrietig nieuws voor Ariana Grande

Tekst: Nicky Molendijk

Ariana Grande deelt dinsdag verdrietig nieuws op haar social media. De zangeres laat weten dat haar oma, Majorie ‘Nonna’ Grande, is overleden.

Op haar Instagram Stories deelt Ariana een bericht van haar moeder Joan. “Met groot verdriet delen we mee dat ons geliefde familiehoofd is overleden”, staat er in het bericht. De familie deelt dat Majorie thuis is overleden, omringd door familie en dierbaren. “We danken jullie voor jullie liefde, steun en respect voor onze privacy terwijl we rouwen en haar prachtige, buitengewone leven vieren.”

Bron: Instagram Joan Grande

Ook deelt de zangeres een foto van haar grootouders op haar Instagram. “Voor altijd”, schrijft ze erbij. Nonna is volgens Amerikaanse media 99 jaar geworden.