Taylor Swift heeft rechten van al haar muziek teruggekocht: ‘Mijn levenswerk’

Tekst: Nicky Molendijk

Na een jarenlange strijd heeft Taylor Swift de rechten van al haar muziek teruggekocht. Dat nieuws deelt de wereldberoemde zangeres vrijdag in een brief op haar website. Wat ze hiervoor heeft betaald is niet bekend.

“Ik heb bijna gedacht dat het nooit meer zou gebeuren, maar het is nu allemaal verleden tijd”, schrijft Taylor in de brief. “Sinds ik het weet barst ik op willekeurige momenten in tranen uit nu het echt gebeurt. Eindelijk kan ik zeggen: alle muziek die ik ooit maakte, behoort nu aan mij.”

Swift schrijft dat haar “droom is uitgekomen”. Ook wil ze in deze brief haar fans bedanken: “Aan mijn fans: jullie weten hoe belangrijk dit voor me is geweest, zo belangrijk dat ik vier albums opnieuw heb opgenomen en uitgebracht onder de noemer ‘Taylor’s Version’. Door jullie oneindige support en steun voor deze albums en het succes van The Eras Tour heb ik mijn muziek terug kunnen kopen. Ik kan jullie niet genoeg bedanken dat ik nu herenigd ben met mijn muziek waar ik mijn hele leven aan gewerkt heb maar nooit volledig in bezit had.”