Stephen Graham onderging medische ingreep tijdens vlucht

Tekst: Nicky Molendijk

Stephen Graham heeft ooit een medische procedure moeten ondergaan in een vliegtuig. Dat vertelt de Britse acteur in de talkshow Late Night with Seth Meyers.

Tijdens de vlucht begon Stephen flink te bloeden. Eerder had de acteur een buisje laten plaatsen om te helpen met blaasproblemen, maar in het vliegtuig kon hij niet plassen. “Toen ging het plotseling wel, maar er kwam puur bloed uit”, blikt Graham terug. “Het was heel eng. Ik kon het niet stoppen en ik raakte in paniek.”

Vlak voor het boarden had de acteur een arts ontmoet. Stephen heeft toen de stewardess gevraagd of ze die man om hulp wilde vragen. “Vervolgens verschijnt de dokter om de hoek en hij zegt, ‘Stephen!’, en ik zei, ‘Hoi, dok!'”, vertelt hij. Volgens Graham was de medereiziger van de dokter een chirurg.

Ze besloten het gedeelte tussen de eerste en tweede klas klaar te maken voor de procedure en haalden een katheter uit het noodpakket in het vliegtuig. De acteur was erg opgelucht na de ingreep. “Ik ging naar de wc en het was een van de beste ervaringen die ik met mijn penis heb gehad”, zegt hij lachend. Hij zegt dat hij het toilet uitkwam “als een kind dat net had geleerd om de wc te gebruiken.”