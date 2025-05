Shawn Mendes komt in augustus naar Nederland

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch nieuws voor alle Shawn Mendes-fans. De zanger gaat weer op tournee nadat hij bijna drie jaar geleden zijn wereldtour afzegde om zijn mentale gezondheid. Mendes zal nu in augustus optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.

“Here we goo, on the road again”, schrijft de zanger zelf op Instagram. Ook deelt hij dat de kaartverkoop volgende week vrijdag start.

Eigenlijk zou de Canadese zanger op 15 en 16 juli 2023 optreden in Amsterdam, maar die shows waren toen afgezegd. Nu treedt Shawn op 20 augustus 2025 op in onze hoofdstad.