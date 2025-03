Robbie Williams zet vrouw in het zonnetje: ‘Jouw magie blijft me verwonderen’

Tekst: Nicky Molendijk

Robbie Williams heeft zijn vrouw Ayda Field zondag flink in het zonnetje gezet. Op social media deelt hij een hele lieve tekst omdat het moederdag is in het Verenigd Koninkrijk.

“Aan de moeder van mijn kinderen, en degene aan wie ik met vreugde mijn loyaliteit, eer en respect geef”, begint hij zijn bericht. “Je hebt jezelf een verhaal verteld over je gebrek aan kracht. Net zoals je mij hebt gevraagd de gaven te herkennen die verborgen zijn in mijn blinde vlekken, zou ik graag willen dat jij dat ook doet. Ik ben getrouwd met iemand die overgekwalificeerd is voor bijna elk deel van deze menselijke reis.”

Het stel heeft elkaar negentien jaar geleden ontmoet. “En nog steeds blijft de gedachte aan jou en jouw magie me verwonderen”, schrijft de zanger. “Het leven dat ik zonder jou had was eenzaam en richtingloos. (…) Bedankt voor dit leven mijn koningin. Fijne moederdag. En zoals altijd aanbid ik je”, sluit Robbie zijn bericht af.

Ook schrijft Williams een deel aan ‘alle moeders’. Zo zegt hij onder andere: “Jullie zijn de stille kracht, de diepe bron van liefde, de alledaagse magie die het leven zachtjes vooruit laat draaien.”