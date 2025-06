Robbie Williams wil op de foto met voorbijgangers in Amsterdam

Tekst: Nicky Molendijk

Robbie Williams staat zondag en maandag op het podium in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Voordat zijn shows beginnen is de zanger de straat op gegaan om willekeurige voorbijgangers te vragen om met hem op de foto te gaan.

Op Instagram delen Robbie en zijn vrouw Ayda hoe dit precies verloopt. “Oké, wat is het plan, Williams?”, vraagt Ayda. “Het plan is om de camera op mij te richten. Ik ga mensen vragen of ze een foto met me willen maken”, legt de zanger uit.

Als Williams een aantal voorbijgangers vraagt om een selfie te maken, zijn de reacties erg divers. De meeste mensen lijken de zanger niet te herkennen. Zo reageert er iemand: “Een foto met mij? Waarom?” De video krijgt onwijs veel reacties van fans die geschokt zijn dat de mensen Williams niet herkennen.