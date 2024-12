Robbie Williams in Nederland voor film over zijn leven

In Koninklijk Theater Tuschinski gaat dinsdagavond Better Man in première, de nieuwe speelfilm over het leven van de Britse popster Robbie Williams. De 50-jarige zanger is zelf ook van de partij.

Better Man vertelt het levensverhaal van Williams, beginnend bij zijn jeugd in het midden van Engeland en eindigend als wereldwijd succesvol popzanger. Daartussenin is te zien hoe hij als tiener tegen alle verwachtingen in de populaire boyband Take That terechtkomt en het moeilijk vindt om te gaan met de verkregen roem. Drank en drugs spelen lange tijd een grote rol in zijn leven. Ook nog als de andere leden van de band hem eruit zetten omdat ze zijn gedrag niet meer tolereren.

Chimpansee

Wat Better Man anders maakt dan alle andere speelfilms over het leven van een bekende artiest, is dat Williams in deze biopic niet te zien is als mens, maar als een aap. Dankzij motion capture, een techniek waarbij bewegingen van mensen worden gekopieerd om daar realistische animaties van te maken, duikt Williams in deze film op als een chimpansee. De emoties en bewegingen van de aap zijn die van acteur Jonno Davies. Williams spreekt zelf de stem in van zijn volwassen zelf.

The Greatest Showman

Het idee om Williams op te voeren als aap komt van regisseur Michael Gracey, die eerder onder meer The Greatest Showman maakte. Hij sloeg daarbij aan op een uitspraak van Williams dat hij in zijn loopbaan vaak het gevoel had alsof hij het podium op werd gesleept om “de aap uit te hangen”. Of zoals de zanger zelf zegt in de trailer van de film: “Ik heb mezelf altijd een beetje minder… geëvolueerd gezien”.