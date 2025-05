Rihanna brengt nieuw nummer uit

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor alle fans van Rihanna. De zangeres zal vrijdag voor het eerst in drie jaar een nieuw nummer uitbrengen. Het nieuwe lied, Friend of Mine, is de soundtrack van de film Smurfs.

Rihanna heeft het nummer geschreven voor de film, maar ze is niet alleen muzikaal betrokken geweest bij de film. De zangeres heeft ook de stem van Smurfette ingesproken.

Fans van de zangeres hebben lang moeten wachten op nieuwe muziek. Het laatste nummer dat Rihanna heeft uitgebracht was het nummer Lift Me Up, wat het nummer was van de film Black Panther: Wakanda Forever. Haar laatste album verscheen in 2016.