Rechter verwerpt zaak Baldoni tegen Lively en Reynolds

Tekst: Nicky Molendijk

Een flinke domper voor Justin Baldoni. De zaak die de acteur tegen Blake Lively en haar man Ryan Reynolds had aangespannen, is verworpen door de rechter. Verschillende media, waaronder Variety, melden dat ook de zaak tegen pr-manager Leslie Sloane en de krant New York Times is komen te vervallen.

De advocaten van Blake vinden de verwerping een “complete overwinning”. De zaak die zij tegen Justin heeft aangespannen zal vooralsnog op 9 maart 2026 dienen.

De actrice heeft Baldoni beschuldigd van seksueel wangedrag. Baldoni klaagde daarop Lively en haar man aan voor smaad. Hierbij eiste hij een schadevergoeding van 400 miljoen dollar.