Olly Murs wordt opnieuw vader

3 grootste snoeifouten bij een krentenboompje (en hoe je ze voorkomt)

Een krentenboompje ziet er prachtig uit in het voorjaar, maar als je hem verkeerd snoeit, kan dat flink tegenvallen. Geen bloemen, scheve groei of zelfs kale takken. Met deze tips voorkom je de drie meest gemaakte fouten. Even lezen voor je begint!