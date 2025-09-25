Moeder Justin Bieber bidt voor hem op Instagram

De moeder van Justin Bieber heeft op Instagram een emotioneel bericht gedeeld. Pattie Mallette (50) richtte zich rechtstreeks tot haar zoon en schreef daarbij krachtige woorden van steun en gebed.

Het bericht trekt wereldwijd aandacht. Veel volgers reageren meelevend en bidden met haar mee, maar tegelijkertijd groeit er onder fans ook ongerustheid. Verschillende nieuwssites schrijven dat het bericht vragen oproept over hoe het momenteel met Justin Bieber gaat.

Persoonlijke woorden van Pattie

Het bericht van Pattie begint met de zin: ‘We moedigen je aan en bidden altijd voor je, Justin.’ Vervolgens gaat ze door met een lange gebedsverklaring waarin ze spreekt over vrijheid, kracht en genezing. Ze vraagt om bescherming en liefde voor haar zoon en eindigt met de oproep: ‘Zeg amen als je het ermee eens bent.’

Reacties van fans Justin Bieber

Onder de post stroomden honderden reacties binnen. Velen sloten zich aan bij haar gebed en lieten weten dat ze Justin steun wensen. Toch waren er ook fans die hun zorgen uitten en zich afvragen wat er precies speelt in het leven van de zanger.

Media en speculaties

Internationale entertainmentmedia pikten het bericht snel op. Zij schrijven dat de woorden van Pattie tot speculatie leiden over de gezondheid en gemoedstoestand van Justin. Hoewel er geen verdere toelichting is gegeven, zorgt de emotionele toon van het bericht ervoor dat de bezorgdheid rondom de popster blijft toenemen.

