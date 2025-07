Lily Allen weet niet hoeveel abortussen ze heeft gehad: ‘Raakte constant zwanger’

Tekst: Nicky Molendijk

Lily Allen heeft zich in haar podcast Miss Me? uitgelaten over het aantal abortussen dat ze heeft gehad. Het precieze aantal weet de zangeres dan ook niet meer. “Ik raakte constant zwanger, echt de hele tijd”, onthult ze.

Allen vertelt openhartig: “Abortussen, ik heb er een paar gehad, maar ik kan me niet precies herinneren hoeveel… Ik denk misschien vier of vijf.” Miquita Oliver, de co-host van de show, geeft toe er “ook ongeveer vijf” gehad te hebben.

“Ik herinner me dat ik een keer zwanger raakte en de man betaalde voor mijn abortus”, gaat Lily verder. Op dat moment vond ze dat “romantisch”, maar inmiddels ziet de zangeres het niet meer op die manier. Ik vind het niet gul of romantisch”, zegt ze. Ook geeft ze toe dat ze de bewuste man daarna nooit meer heeft gesproken. “Eerlijk gezegd was ik een gestoorde trut, en dat ben ik nog steeds.”