Kings of Leon-zanger heeft zware blessure opgelopen: ‘Flink balen’

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Caleb Followill. De zanger van Kings of Leon heeft een zware blessure opgelopen en moet daarom noodgedwongen een aantal optredens in Europa afzeggen, waaronder Rock Werchter.

De zanger vertelt niet heel veel over zijn ongeluk, maar hij verbrijzelde zijn hiel toen hij aan het spelen was met zijn kinderen. Hij moest met spoed geopereerd worden. “Ik zal jullie de details besparen”, zegt hij in een video op Instagram. “Gelukkig zijn er goede dokters hier in Nashville. Maar ze hebben gezegd dat ik de komende acht weken niet mag staan of reizen. Dat is echt flink balen.”

De band zou samen met Sam Fender de headliner zijn op de zaterdag van Rock Werchter. De organisatie laat weten druk bezig te zijn met een passend alternatief.