Kesha geeft na dertien jaar weer concert in Nederland

Tekst: Nicky Molendijk

Kesha keert na dertien jaar terug naar Nederland. De zangeres geeft volgend jaar op 7 maart een optreden in AFAS Live in Amsterdam. Dat maakt concertorganisator Friendly Fire bekend.

Het optreden staat in het teken van haar aanstaande nieuwe album, dat op 4 juli uitkomt. Eerder brak de zangeres door met haar hits TiK ToK, Die Young, Your Love Is My Drug en We R Who We R.

Kesha heeft in 2013 voor het laatst opgetreden in Nederland. Dat was in Paradiso.