Kate Cassidy over dood Liam Payne: ‘Moeilijk om te accepteren’

Tekst: Nicky Molendijk

Vijf maanden geleden is Liam Payne overleden. Zijn vriendin Kate Cassidy vindt het nog altijd erg moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is. Dat vertelde ze in haar eerste interview op televisie met ITV.

Cassidy geeft in een emotioneel interview aan dat ze het soms “moeilijk vindt om uit bed te komen”. Gelukkig kan Kate ondanks deze “moeilijke dagen” op veel steun rekenen uit haar omgeving.

Kate had ongeveer twee jaar een relatie met Liam. “Ik werk er nog steeds aan om te accepteren dat hij er niet meer is”, vertelt ze. “Hij was uniek. Hij had dat gevoel voor humor waarmee hij alles beter kon maken en ik vond dat zijn aanwezigheid troostend en verwarmend was en dat is iets wat ik nooit zal vergeten.”

De zanger kwam in oktober te overlijden na een val van een hotelbalkon in Buenos Aires.