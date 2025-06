Justin Timberlake speelt golf in Maastricht

BN'ers

Sylvie Meis opnieuw gelukkig in de liefde

Fantastisch liefdesnieuws voor Sylvie Meis. De presentatrice is opnieuw gelukkig in de liefde. Voor de camera’s van de Duitse RTL laat Meis weten “zeer gelukkig” te zijn met haar nieuwe partner. Sylvie Meis is samen met de Duitse miljonair Patrick Gruhn. In Duitsland staat hij bekend als de zoon van de in 2022 overleden ‘playboy’...