Justin Bieber openhartig: ‘Heb me altijd onwaardig gevoeld’

Tekst: Nicky Molendijk

Justin Bieber is erg openhartig op zijn Instagram. De zanger deelt dan ook dat hij zich altijd ‘onwaardig’ heeft gevoeld. Hierbij hint Bieber naar het imposter syndrome, het gevoel dat hij zijn succes niet verdient.

“Mensen zeiden mijn hele leven tegen me ‘wow Justin dat verdien je'”, begint hij zijn bericht. “En persoonlijk heb ik me altijd onwaardig gevoeld, alsof ik een bedrieger was, als mensen me vertelden dat ik iets verdiende…”, vult hij aan. “Ik voel me de meeste dagen ongeschikt en ongekwalificeerd”, schrijft Justin in het bericht.

Online werd er de afgelopen weken flink gespeculeerd over drugsgebruik omdat Justin een vermoeide uitstraling zou hebben en dat het niet goed zou gaan met hem.