Jessie J zet moeder in het zonnetje: ‘Jij bent een superheld’

Tekst: Nicky Molendijk

Jessie J, die net een operatie achter de rug heeft, zet zondag haar moeder in het zonnetje. Op haar Instagram Stories deelt de zangeres dat ze ontzettend veel steun heeft aan haar moeder sinds ze in juni de diagnose borstkanker kreeg.

“Mam, jij bent een superheld en een engel”, schrijft Jessie op haar social media. “Zodra ik de diagnose kreeg, zei mijn moeder: Ik kom bij je wonen. En ze heeft haar hele leven op pauze gezet om Chanan, Sky en mij te ondersteunen in deze drukke periode”, gaat ze verder. De zangeres is hier ontzettend dankbaar voor. “Meer dan woorden kunnen uitdrukken.”

Bron: Instagram Jessie J

Ondanks de omstandigheden erg naar zijn, is Jessie J erg blij met de tijd die ze met haar moeder doorbrengt. “Ik zei vandaag tegen je: als kanker iets positiefs heeft, dan is het dat we zoveel tijd samen doorbrengen. Sky heeft zo’n geluk met jou. Ik hou zoveel van je en ik ben je zo dankbaar. Er staat een vakantie op mijn kosten in het verschiet.”