Jessie J na acht jaar weer op tournee

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle fans van Jessie J. De zangeres gaat voor het eerst in acht jaar weer op tournee en komt daarmee ook naar Nederland. Op social media deelt Jessie J meer over haar No Secrets Tour.

De tour zal op 8 oktober in Amsterdam van start gaan. De zangeres zal op het podium staan van het Paradiso. Ook zal Jessie J onder andere in Keulen, Parijs, Brussel, Birmingham, Manchester en Londen optreden.

De zangeres heeft een lange tijd een muzikale pauze genomen vanwege de geboorte van haar zoontje, sky Safir Cornish Colman, in 2023. Jessie J is met name bekend van haar hits als Price Tag, Flashlight en Domino.