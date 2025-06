Jessie J heeft vroeg stadium van borstkanker

Tekst: Nicky Molendijk

Verdrietig nieuws voor Jessie J. De zangeres heeft een vroeg stadium van borstkanker, dat deelt ze op Instagram. In een video vertelt Jessie dat ze een tijdje van de radar zal verdwijnen voor haar operatie.

“Kanker is in elke vorm verschrikkelijk, maar ik klamp me vast aan het woord ‘vroeg'”, zegt de zangeres in de video op social media. “Het is een nogal dramatische manier om een borstvergroting te krijgen”, voegt ze toe. Jessie J zal op 15 juni nog een optreden geven in Londen en zal vervolgens geopereerd worden. “Daarna kom ik terug met enorme tieten en meer muziek.”

De 37-jarige zangeres heeft eerst getwijfeld om dit nieuws bekend te maken, maar heeft uiteindelijk besloten dit toch te doen. “Ten eerste, egoïstisch gezien, praat ik er niet genoeg over. Ik verwerk het niet omdat ik zo hard werk. Ik weet ook hoezeer het delen in het verleden mij heeft geholpen, met andere mensen die mij hun liefde en steun gaven en ook hun eigen verhalen. Ik ben een open boek.”

Naast deze reden, wil Jessie J ook graag solidariteit tonen met anderen die te maken hebben met deze ziekte. “Het breekt mijn hart dat zoveel mensen iets soortgelijks of ergers doormaken – dat is het deel dat me kapot maakt.”