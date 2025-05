Jason Derulo treedt in 2026 op in Nederland

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle fans van Jason Derulo. De zanger treedt in februari op in de Ziggo Dome. Dat maakt organisator Greenhouse Talent vrijdag bekend.

De 35-jarige Derulo zal op 23 februari optreden in onze hoofdstad. De show is onderdeel van zijn The Last Dance World Tour. Ook zal Jason in de ING Arena in Brussel op het podium staan.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de zanger in Nederland was. Vorig jaar toerde hij de wereld rond met zijn vijfde studioalbum en trad hij op in Rotterdam.