Ingebroken bij huis Austin Butler

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Austin Butler. Er is namelijk ingebroken bij zijn huis in Los Angeles, dat meldt entertainmentwebsite TMZ.

De Elvis-acteur is slachtoffer geworden van een inbraak, maar was gelukkig op dat moment zelf niet thuis. Een beveiliger heeft gezien dat er dingen zijn vernield en dat het huis was geplunderd. Er zouden onder meer een pistool en contant geld zijn gestolen.

Volgens TMZ loopt het onderzoek nog en zijn er nog geen arrestaties verricht. Ook is niet duidelijk of het huis van Butler bewust als doelwit was gekozen.