Hailey Bieber verkoopt huidverzorgingslijn voor miljard dollar

Tekst: Nicky Molendijk

Hailey Bieber heeft een grote stap gezet en haar huidverzorgingslijn Rhode Skin verkocht. Het cosmeticamerk e.l.f. Beauty heeft er 1 miljard dollar (ruim 885 miljoen euro) voor over.

“Ik had altijd al grote dromen voor het bedrijf. Het belangrijkste voor mij is om Rhode naar steeds meer plekken, ruimtes en gezichten over de hele wereld te brengen”, schrijft Hailey op Instagram. “Ik ben ontzettend blij en trots om aan te kondigen dat we gaan samenwerken met e.l.f. Beauty voor het volgende hoofdstuk.”

“Ik voel me vol energie, opgewonden en meer dan ooit klaar om een nog grotere rol op me te nemen”, vervolgt Bieber. “Zoals ik al zei, dit is nog maar het begin.”

Hailey deelt dat ze nog wel betrokken blijft bij Rhode en is benoemd tot commercieel directeur. Ook heeft ze er een nieuwe functie bij als strategisch adviseur voor e.l.f..