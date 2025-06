Goed nieuws voor Miley Cyrus: ‘Best cool’

Tekst: Nicky Molendijk

Miley Cyrus mocht voor een hele lange tijd geen enkel Hannah Montana-liedje meer zingen. Sinds vorige zomer mag de zangeres wel weer optreden met de nummers uit de Disney Channel-serie.

Cyrus kreeg deze toestemming toen ze in augustus werd uitgeroepen tot Disney Legend. In de Every Single Album-podcast vertelt de zangeres: “Toen ik Disney verliet, mocht ik geen enkel Hannah Montana-liedje meer zingen. Het is niet alsof ik dat wilde. Ik bedoel, The Best of Both Worlds zingen tussen We Can’t Stop en Wrecking Ball zou niet echt logisch zijn geweest. Maar het was toch verdrietig om te weten dat ik die nummers, met mijn stem en gezicht, niet mocht zingen.”

Toen de zangeres in de hall of fame werd opgenomen als Legend, veranderde Disney van mening. “Toen kreeg ik ook toestemming om die nummers in de toekomst uit te voeren, wat best cool is.”