Dit wil Channing Tatum niet meer doen voor filmrollen

Tekst: Nicky Molendijk

Channing Tatum deelt een openhartig bericht over zijn gewicht op social media. De acteur laat weten niet meer te willen aankomen voor een filmrol en deelt hierbij ook een aantal foto’s.

Channing geeft aan dat hij het te veel werk vindt om zijn eigen gewicht weer te bereiken. “Het is te zwaar voor mijn lichaam en het is nu te moeilijk om weer af te vallen. Maar verdorie, als ik naar deze foto’s kijk, is het gewoon bizar wat het menselijk lichaam en de wilskracht kunnen doen”, schrijft hij. Ook geeft Tatum een voorbeeld van de film Josephine waarbij hij 107 kilo woog.

De acteur schrijft dat hij de schommelingen in zijn gewicht niet had kunnen maken zonder zijn trainer en zijn kok/voedingsdeskundige/tovenaar. Ook is hij erg dankbaar voor zijn genen.