Dit hielp Jennifer Lawrence met acteren

Tekst: Nicky Molendijk

Jennifer Lawrence heeft tijdens een persconferentie in Cannes advies gegeven over mensen die graag acteur willen worden. En deze tip had je misschien niet aan zien komen…

De actrice adviseert mensen die acteur willen worden namelijk om kinderen te krijgen. Volgens Jennifer verandert dit alles. “Niet alleen bij beslissingen over werk, maar ze hebben me ook dingen geleerd. Ik wist niet dat ik zoveel dingen kon voelen en mijn werk heeft veel te maken met emotie”, legt ze uit.

“Ze hebben mijn leven beter gemaakt en in creatief opzicht veranderd. Ik raad je absoluut aan om kinderen te nemen als je acteur wil worden”, gaat ze verder.

Lawrence werd in 2022 voor het eerst moeder. Dit jaar kreeg ze samen met haar man Cooke Maroney trotse ouders van een tweede kindje.