Chris Brown blijft vastzitten tot 13 juni

Tekst: Nicky Molendijk

Chris Brown verscheen vrijdag in Manchester voor de rechter en is in voorlopige hechtenis genomen. De zanger werd donderdag gearresteerd in een hotel voor een zware mishandeling in een Londense pub in 2023.

De rechter stelde dat de aard van de aanklacht te zwaar is voor de politierechter en daarom wordt overgenomen door een rechtbank in Londen. Daar zal de volgende hoorzitting op 13 juni plaatsvinden. Tot die tijd blijft de zanger in hechtenis.

Het is niet de eerste keer dat Brown beschuldigd wordt van mishandeling. In 2009 werd de zanger veroordeeld voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Rihanna.

Op 8 juni zou de zanger in Amsterdam van start gaan met zijn wereldtournee. Wat de aanhouding van de zanger zal betekenen voor het concert kon concertorganisator MOJO nog niet zeggen.