Chris Brown alleen op pad in Amsterdam: ‘Helpt om me normaal te voelen’

Tekst: Nicky Molendijk

Chris Brown is in zijn eentje op pad gegaan om Amsterdam te ontdekken. Op social media deelt de zanger dat hij in de nachtelijke uurtjes graag in steden rondsluipt waar hij overdag optreedt.

De zanger heeft een foto geplaatst waarin hij tegen het Nationaal Monument op de Dam leunt. Hij is helemaal donker gekleed. “Fun fact: ik sluip graag in mijn eentje naar buiten als ik in verschillende steden ben. Het helpt me om me menselijk en normaal te voelen. Dat is echt belangrijk voor mijn mentale gezondheid, omdat ik overdag gewoon niet vrij rond kan lopen”, schrijft Brown erbij. “Het houdt me met beide benen op de grond. Als je afgezonderd bent van bepaalde dagelijkse activiteiten, word je gek van de constante isolatie”, voegt hij toe.

De tour van de zanger is afgelopen zondag afgetrapt in Amsterdam. Woensdagavond zal hij een optreden geven in Hamburg.