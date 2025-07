Bijzondere mijlpaal voor David en Victoria Beckham

Oosterse twist: deze tonijnsandwich wil je proberen

Op zoek naar een snelle lunch of een hartig tussendoortje met een Aziatische twist? Deze sandwich met Japanse tonijn is fris, eiwitrijk en boordevol umami. Ideaal als je zin hebt in iets anders dan een standaard boterham, maar geen uren in de keuken wilt staan.