Beyoncé en Jay-Z voor het eerst in jaren samen op podium

Tekst: Nicky Molendijk

Het was een bijzondere avond in Parijs voor alle fans van Beyoncé. De zangeres gaf een concert in de Franse stad en haar man Jay-Z verscheen ook op het podium.

Tijdens het nummer Crazy In Love verraste Jay-Z alle fans door het nummer samen te zingen. Vervolgens deed het koppel ook het nummer Drunk In Love en deed de rapper nog een stukje van Niggas in Paris.

Beyoncé en Jay-Z verschijnen niet vaak samen op het podium. De laatste keer dat zij samen optraden was in Johannesburg in 2018.