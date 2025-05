Bad Bunny komt naar Nederland

Makelaar Mandy: ‘Geen man in de buurt en ik ben lekker alleen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad dat per 1 mei van eigenaar is gewisseld. Ze is verliefd op haar biseksuele maar getrouwde buurman Tijn. Na een paar keer stiekem zoenen in de fietsenkelder, hebben Tijn en Mandy eindelijk een afspraakje met elkaar.