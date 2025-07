Ariana Grande stelt fans gerust

Het effect van huisdieren op kinderen: meer dan alleen gezelligheid

Vraag je kind of hij of zij een huisdier wil, en je krijgt waarschijnlijk een volmondige ‘ja’ als antwoord. Maar als ouder denk je ook al snel: wie gaat straks dat hok schoonmaken of elke ochtend wandelen? En da’s best begrijpelijk. Toch is een huisdier meer dan alleen maar extra ‘werk’. Van meer zelfvertrouwen tot leren omgaan met emoties – het kan juist veel goeds doen voor je kind.