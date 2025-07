Amerikaanse showworstelaar Hulk Hogan overleden

Tekst: Nicky Molendijk

Hulk Hogan is op 71-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse showworstelaar kreeg donderdag een hartstilstand in zijn huis in Florida, dat meldt TMZ.

Volgens de entertainmentsite ging het al langere tijd niet goed met Terry Gene Bollea, zoals Hulk Hogan echt heette. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar tevergeefs.

Hogan werd in de jaren tachtig en negentig veelvuldig wereldkampioen. De showworstelaar werd hierdoor bekend, wat hem hielp aan een film- en televisiecarrière. Ook in Nederland was zijn realityserie een succes.