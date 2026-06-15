Patrick Bruel Getty

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Twee nieuwe aanklachten wegens seksueel misbruik tegen Patrick Bruel

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/06/2026

Twee vrouwen hebben nieuwe aanklachten ingediend wegens seksueel misbruik tegen de Franse zanger Patrick Bruel.

De aanklachten zijn op 12 juni ingediend en op 13 juni gemeld door het Openbaar Ministerie en hun advocaat. Patrick Bruel staat momenteel al onder onderzoek. De 67-jarige zanger ontkent elke vorm van wangedrag.

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Beschuldigingen uit 2007 en 2012

Een van de vrouwen beschuldigt Bruel van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. De andere vrouw stelt dat hij haar in 2012 heeft verkracht en seksueel heeft misbruikt, melden het Openbaar Ministerie in Nanterre en advocaat Jade Dousselin.

Tekst gaat verder onder video over zijn arrestatie.

Onderzoek naar meerdere zaken Patrick Bruel

De onderzoeksrechters hebben Bruel op 10 juni aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie in vier zaken. Het gaat om drie vermeende feiten in Frankrijk en één in België. Inmiddels zijn er talloze beschuldigingen tegen de zanger geuit, waarvan sommige teruggaan tot de jaren negentig.

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Nieuwe zaak in #MeToo-context

Bruel is een bekende naam in de Franse populaire cultuur, met meerdere bestverkopende albums en tientallen filmrollen. De zaak volgt op andere Franse beroemdheden die sinds de #MeToo-beweging zijn ondervraagd, waaronder Gérard Depardieu, die in 2025 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden kreeg opgelegd voor het seksueel misbruiken van twee vrouwen op een filmset.

BRON: THE STRAITS TIMES

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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