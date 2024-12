Advocaat Jay-Z over beschuldiging verkrachting: het gaat om geld

De beschuldiging van verkrachting tegen rapper Jay-Z gaat niet om gerechtigheid, maar om geld. Dat zei zijn advocaat Alex Spiro tijdens een persconferentie die werd gehouden op het hoofdkantoor van Roc Nation, het label van Jay-Z. Dat meldt muziekplatform Music News. Spiro zegt dat het verhaal van de vrouw, die beweert op 13-jarige leeftijd verkracht te zijn, niet klopt.

Hij verwijst daarbij naar een interview dat het vermeende slachtoffer, van wie de identiteit onbekend is, heeft gegeven aan NBC. De nieuwszender ontdekte na het interview dat er inconsistenties in haar verhaal zitten. Zo verklaarde zanger Benji Madden helemaal niet bij het muziekevenement te zijn geweest, terwijl de vrouw beweerde daar met hem te hebben gesproken.

De vrouw erkent dat er fouten in haar verhaal zitten, maar blijft toch achter haar verhaal staan. Spiro vindt het ongeloofwaardig. “Dit zijn geen kleine fouten. Als je naar de tijdlijn kijkt, is het onmogelijk dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Als iets niet waar is of niet gebeurd is, dan kloppen de details van een verhaal ook niet. Dat komt doordat diegene er niet bij was. Dit is dus niet waar, omdat het nooit heeft plaatsgevonden.”

Geen hechte vrienden

Shawn Carter, zoals Jay-Z echt heet, wordt samen met Sean ‘Diddy’ Combs beschuldigd van seksueel misbruik van het destijds 13-jarig meisje, na de uitreiking van de MTV Video Music Awards in 2000.

Spiro benadrukte ook dat Carter en Combs geen hechte vrienden zijn. “Jay-Z heeft niks te maken met deze beschuldigingen”, beklemtoonde de advocaat.