Nicolette Kluijver viert 41e verjaardag met dankbare boodschap

Tekst: Denise Delgado

Nicolette Kluijver staat stil bij haar 41e verjaardag met een ontroerend bericht op Instagram. De presentator voelt zich een ‘geluksvogel’, omdat ze gezond is en wordt omringd door liefde en haar gezin. In 2017 kreeg ze nog de diagnose longkanker, waar ze kort daarna van genas.

Geen vanzelfsprekendheid

‘Iedere dag geeft me nieuwe herinneringen en momenten om te koesteren. Dit alles is geen vanzelfsprekendheid, maar een kostbaar cadeau’, schrijft Nicolette bij een foto op het strand, voorzien van de hashtag #cheerstolife. Haar grootste wens: nog heel lang van het leven genieten.

Hotel in Gambia

Naast haar tv-werk stortte Nicolette zich afgelopen zomer in een nieuw avontuur: samen met haar partner Milan Zolak kocht ze een hotel in Gambia. Het idee ontstond tijdens een bezoek aan het land, waar ze vorig jaar met haar 40e verjaardag veertig schoolkinderen hielp aan nieuwe uniformen.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @NICOLETTEKLUIJVER