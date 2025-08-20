Evelien de Bruijn

Evelien de Bruijn trekt alle ogen naar zich toe op verjaardag

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/08/2025

Evelien de Bruijn zorgt voor nieuwsgierige blikken tijdens haar verjaardag vandaag. Op een boot van IJmuiden naar Amsterdam, krijgt ze veel aandacht.

Gisteravond bakte ze nog oliebollen voor “haar oudejaarsavond”, waarbij haar partner Paul van der Lugt non-verbaal reageerde alsof hij het een vreemd idee vond, maar toch lekker mee at.

In het middelpunt tijdens SAIL-In Parade

Het echte feest vindt plaats tijdens de SAIL-In Parade. Evelien bevindt zich op een boot die van IJmuiden naar Hangar Amsterdam vaart. Haar gezelschap met feesthoedjes en voor Evelien zelf was een kroon gereserveerd, waardoor ze letterlijk alle ogen naar zich toe trekt.

Tekst gaat door onder post.

Vrolijke sfeer en muziek

Bij de foto’s op Instagram schrijft Evelien: “Als je denkt: ik vier m’n verjaardag chill op SAIL, lekker rustig en er een paar grapjassen zijn die vinden dat iedereen mag zien dat er weer een jaar bij is gekomen. Bootmensen zingen graag, weet ik nu al!” Zo kreeg ze dus niet alleen blikken toegeworpen, maar ook serenades.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Dilan Yesilgöz en Tim Hofman

Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

In de nieuwste aflevering van BOOS gaat Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over intimidatie. De aanleiding is dat Dilan Yesilgöz, volgens haar woordvoerder, persoonlijke ervaring heeft met intimidatie en hierover in gesprek wil gaan. Het gesprek raakt echter ook aan momenten waarop Dilan zelf onder vuur kwam te liggen vanwege uitspraken op sociale media.
Vriendin Goed Slapen Tips Voor Rustgevende Slaapkamer nachtrust

Zo vind je meer innerlijke rust

We kunnen rusten wat we willen, maar innerlijke rust is toch net even iets anders. Vaak gaat ons hoofd juist op momenten dat we aan het relaxen zijn, flink met ons aan de haal. Hoe zorgen we ervoor dat ons lijf niet alleen ruimte heeft om bij te komen, maar ook ons hoofd?
Party Roel Boer Zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw Roel en Simone delen vrolijk moment

Roel en Simone, bekend van het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw (BZV), hebben hun volgers blij verrast met een nieuwe foto. Op Instagram straalt het stel van oor tot oor tijdens een dagje uit.
Sante Royal Gala Apple And Core Malus Domestica, klokhuis appel

Dít is waarom je het klokhuis van de appel wél moet opeten

Iedereen kent het: je knabbelt om het klokhuis heen en gooit dat laatste stukje weg. Zonde! Want behalve het steeltje en de pitten, kun je de rest prima opeten… met verrassende voordelen.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien