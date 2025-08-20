Evelien de Bruijn trekt alle ogen naar zich toe op verjaardag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Evelien de Bruijn zorgt voor nieuwsgierige blikken tijdens haar verjaardag vandaag. Op een boot van IJmuiden naar Amsterdam, krijgt ze veel aandacht.

Gisteravond bakte ze nog oliebollen voor “haar oudejaarsavond”, waarbij haar partner Paul van der Lugt non-verbaal reageerde alsof hij het een vreemd idee vond, maar toch lekker mee at.

In het middelpunt tijdens SAIL-In Parade

Het echte feest vindt plaats tijdens de SAIL-In Parade. Evelien bevindt zich op een boot die van IJmuiden naar Hangar Amsterdam vaart. Haar gezelschap met feesthoedjes en voor Evelien zelf was een kroon gereserveerd, waardoor ze letterlijk alle ogen naar zich toe trekt.

Vrolijke sfeer en muziek

Bij de foto’s op Instagram schrijft Evelien: “Als je denkt: ik vier m’n verjaardag chill op SAIL, lekker rustig en er een paar grapjassen zijn die vinden dat iedereen mag zien dat er weer een jaar bij is gekomen. Bootmensen zingen graag, weet ik nu al!” Zo kreeg ze dus niet alleen blikken toegeworpen, maar ook serenades.

