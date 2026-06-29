Over Mijn Lijk-Madelief en Dave overwogen open relatie door pijnlijke verandering

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Over Mijn Lijk – de podcast vertelt Dave openhartig over de impact van Madeliefs ziekte op hun relatie.

De partner van Madelief, die we zagen in Over Mijn Lijk, merkte dat de fysieke intimiteit tussen hen veranderde. Dat bracht onzekerheid met zich mee, omdat Dave zich afvroeg of hij zelf iets had gedaan of gezegd waardoor haar behoefte daaraan was verminderd.

Twijfel door verminderde intimiteit

Dave vertelt dat hij een duidelijke verandering voelde in hun relatie. De verminderde fysieke intimiteit zorgde ervoor dat hij aan zichzelf begon te twijfelen. Hij vroeg zich af of Madelief minder zin had door iets wat hij had gedaan of gezegd.

Gesprek over pijnmedicatie

Uiteindelijk opende dat de deur naar een belangrijk gesprek tussen de twee. Daaruit bleek dat Madelief sinds het gebruik van pijnmedicatie geen zin meer had in fysieke intimiteit. Samen probeerden ze daarna te zoeken naar een manier die voor allebei goed voelde. Dave zegt daarover: ‘Als ik op mijn buik lig en zij legt een hand op mijn rug, is dat al voldoende. Dat voelt voor mij al als: oh ze is er.’

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Open relatie kwam ter sprake

Volgens Dave zat er wel een lange periode tussen dat gesprek en vernieuwd fysiek contact. In die tijd werd er veel besproken en overwogen. Ook een open relatie kwam even ter sprake, vertelt hij: ‘Op een gegeven moment zat ze te denken aan een open relatie, waar ze héél snel op terugkwam.’

Geen optie voor allebei

Madelief bleek dat uiteindelijk toch niet te kunnen. Ook voor Dave was het geen optie, omdat zijn leven op dat moment volledig om haar draaide. Hij zegt daarover: ‘Mijn hele leven draaide op een gegeven moment om haar. Ik had daar helemaal geen behoefte aan.’

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