Hinke en Giovanni uit Married at First Sight verwachten eerste kind

Tekst: Lisa Manche

Hinke en Giovanni uit het tiende seizoen van Married at First Sight hebben bekendgemaakt dat ze hun eerste kindje verwachten. Op Instagram vertellen ze over de zwangerschap en dat ze het een tijdje geheim hebben gehouden.

‘Er gebeurt nogal wat’

‘Oké, we kunnen het niet langer voor ons houden’, schrijft het stel bij een foto op Instagram, waarbij ze samen een echofoto vasthouden. ‘We weten het al een tijdje, alle echo’s zijn goed en we hebben vooral zelf even de tijd genomen om aan het idee te wennen. Want eerlijk… er gebeurt nogal wat als je ineens weet dat er een kleintje onderweg is.’

Kinderwens

Het volgende jaar zal heel goed beginnen voor Hinke en Giovanni, want in januari verwachten ze de kleine. Het stel vertelde eerder al dat ze een kinderwens hebben en die gaat hiermee dus in vervulling.

Married at First Sight

Hinke en Giovanni leerden elkaar voor het altaar kennen in Married at First Sight. Ze bleven getrouwd en Giovanni vroeg Hinke opnieuw ten huwelijk in Londen. Ook maakten ze bekend dat ze gingen samenwonen.

Hinke en Giovanni zijn niet het enige gelukkige stel uit MAFS. Ook Domenik en Ferenc genieten samen volop van elkaar.