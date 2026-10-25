Grote internationale prijs voor EO-film ‘Nuclear Boy’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De EO-film ‘Nuclear Boy’ heeft tijdens de veertigste editie van het Europese mediafestival Prix Europa een belangrijke prijs in de wacht gesleept. De productie werd in Berlijn uitgeroepen tot Best European Video Fiction of the Year 2026.

Nuclear Boy werd geregisseerd door Joren Molter en geproduceerd door Family Affair Films. De film, met rollen voor Guus Blanken en Jelka van Houten, draait om eenzaamheid onder jongeren en de zoektocht naar erkenning. De prijs werd vrijdagavond 16 oktober uitgereikt.

Eenzame tiener zoekt erkenning

In Nuclear Boy probeert de eenzame, zeventienjarige scheikundefanaat Aike een kernreactor te bouwen in het schuurtje van zijn moeder. Zijn behoefte om gezien te worden brengt zowel hemzelf als zijn omgeving in gevaar. Volgens EO-eindredacteur Arnoud Bruinier is de prijs een bijzondere erkenning: ‘De Prix Europa bekroont het beste wat Europese publieke omroepen maken. Dat Nuclear Boy daarbij ‘Best European video fiction’ heeft gewonnen, vind ik een enorme eer. Het is een erkenning van de eigenzinnigheid van de film en haar makers, maar ook de bekroning van een verhaal over eenzaamheid onder jongeren.’

‘Aandacht krijgen is niet hetzelfde als echt gezien worden’

De film sluit aan bij de overtuiging van de EO dat mensen zowel online als offline echte verbinding nodig hebben. Bruinier zegt daarover: ‘De film laat zien hoe verleidelijk online aandacht kan zijn als je je eenzaam voelt, en hoe die zoektocht kan bijdragen aan extreem gedrag en radicalisering. Aandacht krijgen is niet hetzelfde als echt gezien worden. Juist dat verschil maakt de film voor mij belangrijk.’ Nuclear Boy is een coproductie van de EO en Family Affair Films en kwam tot stand met steun van het CoBO Fonds. Het scenario is van Britt Snel en de film is te zien op NPO Start.