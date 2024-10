Britney Spears bezig met een nieuw boek: ‘Ik leer over mezelf’

Britney Spears (39) zit niet stil. De Amerikaanse popzangeres is bezig met het schrijven van een nieuw boek. Dat laat ze weten in haar Instagram-verhaal.

In haar post deelt de voormalige zangeres dat ze naar buiten is gegaan om inspiratie op te doen: “Ik schrijf mijn boek en ik leer over mezelf!”, schrijft Britney.

Britney heeft in 2018 haar residency in Las Vegas stopgezet, wat gezien kan worden als een halt aan haar live-optredens. Ze nam in 2019 een pauze van haar muziekcarrière en heeft sindsdien niet meer in het openbaar opgetreden. Dit besluit kwam te midden van haar strijd tegen de curatele die haar vader over haar had, die eindigde in 2021. Het lijkt erop dat Britney in de nieuwe fase van haar leven concentreert op haar schrijfcarrière en zich richt op persoonlijke groei.

The Woman In Me

In oktober 2023 publiceerde Britney haar memoires, getiteld The Woman In Me. Dit boek is een reflectie op haar leven, carrière en de uitdagingen die ze heeft doorgemaakt, met speciale aandacht voor haar ervaringen met de curatele van haar vader. Ook onthult ze een een zwangerschap die ze beëindigde op verzoek van Justin Timberlake. Later verontschuldigde ze zich voor bepaalde uitspraken uit het boek via een Instagram-bericht, waarin ze ook een foto van Justin plaatste.

The Woman In Me was een groot succes en verkocht in de eerste week na publicatie 1,1 miljoen exemplaren, waarmee het de nummer 1-positie op de bestsellerlijst van The New York Times bereikte. In augustus werd bekend dat Universal Pictures de filmrechten van het boek heeft verworven.

