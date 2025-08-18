Rumoer op Amsterdams terras: Tamara Elbaz, Maria Tailor en Elvira Penthesilea betrokken bij incident

Tekst: Evelien Berkemeijer

Afgelopen week vond er op een terras in Amsterdam een incident plaats dat de aandacht trok van diverse media. Volgens het roddelkanaal Juicechannel ontstond er een verhitte discussie tussen Tamara Elbaz, Maria Tailor en de nieuwe Housewife Elvira Penthesilea.

Wat aanvankelijk begon als een woordenwisseling, escaleerde snel tot een felle confrontatie die niet onopgemerkt bleef. Tamara Elbaz reageerde uiteindelijk zelf op de situatie.

Verslag van Juicechannel

Het roddelkanaal meldde op Instagram dat er ‘vuur op het terras van Jondani’ was. Getuigen zouden hebben gezien hoe Elvira Penthesilea confrontatie zocht met Maria Tailor. Toen Maria niet inging op de uitnodiging tot gesprek, zou Elvira ontploft zijn. Er werd volgens de berichtgeving geschreeuwd en beschuldigingen vlogen over de tafel. Juicechannel vermeldde dat Elvira Maria verweten zou hebben roddels te verspreiden over haar vermeende beroep als prostituee.

Bemoeienis van Tamara Elbaz

De situatie escaleerde verder toen Tamara Elbaz zich ermee bemoeide. Volgens de berichtgeving riep zij naar Elvira: ‘Dat jij een prostituee bent, moet je zelf weten. Maar kom niet aan mijn tafel op vrijdagmiddag met mijn kind erbij.’

Reactie van Elvira Penthesilea

Niet veel later reageerde Elvira boos op de berichten van Juicechannel om het gebruik van de term ‘prostituee’. Het roddelkanaal verduidelijkte hierop: ‘Dat woord is niet uit onze mond gekomen en als het ergens anders vandaan kwam… don’t shoot the messenger.’

Open reactie van Tamara Elbaz

Tamara Elbaz bevestigde via Instagram dat de ruzie daadwerkelijk had plaatsgevonden: ‘Ja, ik ben verbaal flink losgegaan op Model Penthesileia en haar vriendin. Daar draai ik niet omheen.’ Ze benadrukte dat zij geen oordeel velt over iemands privéleven, maar dat het incident voor haar grensoverschrijdend werd toen haar zoon aanwezig was.

Daarnaast merkte zij op dat roddels inherent zijn aan een leven in de publieke belangstelling: ‘Als je kiest voor een tv-carrière, moet je niet raar opkijken als er ‘roddels’ naar boven komen. Of ze nou waar zijn of niet, mensen gaan gewoon praten. Dat is realiteit.’

FOTO: ANP