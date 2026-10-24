Prinses Margaret moest niets hebben van dit populaire drankje, en dit is waarom

Tekst: Ismay Gijsen

Proosten met een glas bubbels? Je zou denken dat prinses Margaret daar wel voor te porren was. Niets is minder waar: de gravin van Snowdon had een gruwelijke hekel aan champagne, en wel om deze bijzondere reden.

Proosten met een glas bubbels? Je zou denken dat prinses Margaret daar wel voor te porren was. Niets is minder waar: de gravin van Snowdon had een gruwelijke hekel aan champagne, en wel om deze bijzondere reden.

De reden achter haar opvallende afkeer is minstens zo bijzonder als de prinses zelf.

Geen champagne voor prinses Margaret

Prinses Margaret was dol op luxe en genoot met volle teugen van haar koninklijke bestaan. Zo hield ze bijvoorbeeld van het nachtleven, ging ze vaak om met beroemdheden als Mick Jagger en Elizabeth Taylor en bracht ze haar huwelijksreis van zes weken door aan boord van het koninklijke jacht Britannia. Je zou verwachten dat de champagne rijkelijk vloeide in het leven van deze rebelse prinses, maar haar voormalige hofdame Anne Glenconner laat in haar nieuwe boek ‘Trunks & Tiaras’ weten dat de prinses allesbehalve een liefhebber was.

Volgens de gravin van Snowdon krijgen mensen die champagne drinken een adem die naar poep ruikt. Hoe haar bestelling eruitzag? ‘Ze dronk ’s middags een gin-tonic en ’s avonds een whisky-soda, bij voorkeur Grouse-whisky’, schrijft Anne Glenconner.



Koningin Elizabeth was fan

Mocht je nu als de dood zijn om een glas champagne aan te raken, wees gerust. Volgens Anne merk je dit vervelende effect alleen op als je zelf geen champagne drinkt. Als iedereen een glaasje heeft, ben je veilig.

Haar zus, koningin Elizabeth, deelde de mening van Margaret overigens niet. De koningin werd namelijk regelmatig gefotografeerd terwijl ze tijdens staatsbanketten en andere formele gelegenheden van haar champagne nipte.