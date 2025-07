Grote mijlpaal voor prinses Ariane

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor prinses Ariane. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College Adriatic in Italië behaald.

Op Instagram schrijft het koninklijk huis: “De vlag kan uit op Paleis Huis ten Bosch!” De prinses heeft haar diploma op zondag 6 juli behaald.

In de video die bij het bericht staat hijst Ariane lachend de vlag met daaraan een schooltas. “Prinses Ariane heeft de eerste vier jaar van haar middelbareschooltijd doorgebracht op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In de zomer van 2023 vervolgde ze haar opleiding aan United World College Adriatic in Italië”, staat erbij. Het diploma staat gelijk aan dat van het vwo.

Het is nog onduidelijk wat de volgende stappen voor de prinses zullen zijn. Enkele weken geleden zei de koningin dat Ariane het zelf ook nog niet wist. Wel hoopt ze dat haar dochter weer iets dichter bij huis komt. “Een moeder wil haar kinderen altijd zo dicht mogelijk bij huis.”