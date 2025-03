Zó houdt Angela Schijf haar relatie na 24 jaar sterk

Tekst: Nicky Molendijk

Angela Schijf en haar man Tom van Landuyt zijn al 24 jaar gelukkig samen. In Nouveau vertelt de actrice het geheim achter hun relatie.

Angela vertelt in het blad dat ze altijd aan hun relatie blijven werken. Zo omschrijft ze een relatie als “een continu proces dat altijd in ontwikkeling is.” De actrice geeft aan dat ze door de jaren heen allebei veranderd zijn. “Logisch dat je elkaar af en toe opnieuw moet opzoeken om te kijken: hé, waar is de verbinding? Waar zitten we samen?”

Twee jaar geleden is het stel buiten het centrum van Antwerpen gaan wonen, omringd door natuur. “Nu we een fijne tuin hebben, merk ik dat we elkaar sneller bij de les roepen en zeggen: laten we even rustig koffiedrinken in de zon en dan ook echt met elkaar praten. We vinden elkaar nog steeds, daar ben ik superblij mee, maar daar moet je wel voor werken”, geeft ze aan.

Volgens haar is het dan ook essentieel om in gesprek te blijven en vragen te stellen die voor jou belangrijk zijn. “Gewoon tegen elkaar durven zeggen: het gaat nu even slecht. Alleen al door er woorden aan te geven, geeft dat nieuwe energie aan je relatie”, legt ze uit.

Juist dit is niet altijd even makkelijk. Volgens Schijf is het juist het moeilijkste om het diepste van jezelf te laten zien bij de mensen die het dichtstbij je staan. “Misschien juist omdat je zo veel van elkaar houdt, omdat er veel op het spel staat en je je geliefden niet wil kwetsen”, aldus Angela.