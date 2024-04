Ook kinderen die O.J. Simpson kreeg met Nicole Brown bij sterfbed

O.J. Simpson was op zijn sterfbed omringd door al zijn kinderen, ook de twee die hij met Nicole Brown kreeg. Dat schrijft TMZ. Simpson werd eerder beschuldigd van de dubbele moord op zijn ex-vrouw Brown en haar vriend. De Amerikaanse voormalige American footballspeler en acteur is deze week op 76-jarige leeftijd overleden aan kanker.

Brown, de moeder van Justin en Sydney, werd in 1994 samen met haar vriend Ronald Goldman dood aangetroffen in haar huis. De politie wees Simpson aan als verdachte. De rechtszaak duurde 133 dagen en trok wereldwijd veel aandacht, maar Simpson werd vrijgesproken. Later werd hij in een civiele rechtszaak alsnog aansprakelijk gesteld voor de dood van Brown en Goldman en moest hij miljoenen aan schadevergoeding betalen.

Iedereen die Simpson bezocht in de dagen voordat hij overleed, moest geheimhoudingsverklaringenondertekenen voor zijn privacy, meldt TMZ, ook zijn vrienden, familie en het medisch personeel.

Hospice

Eerder was al bekend dat de voormalige acteur prostaatkanker had en in februari berichtten media dat hij in een hospice lag. Dat ontkende Simpson zelf in een video op X.