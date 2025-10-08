Kayak-zanger Edward Reekers (68) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zanger en stemacteur Edward Reekers is op 68-jarige leeftijd overleden. De muzikant uit Soest, vooral bekend als frontman van de symfonische rockband Kayak, stierf op 7 oktober na een kort ziekbed. Zijn familie maakte het overlijden bekend aan het ANP.

Begin augustus vertelde Edward Reekers op sociale media dat hij leed aan uitgezaaide longkanker en dat genezing niet meer mogelijk was. Hij sprak openlijk over zijn naderende dood en schreef dat hij ‘de mooiste muziek mocht maken met de liefste mensen’.

Edward Reekers brak door met Kayak

De in Hengelo geboren zanger trad in 1978 toe tot Kayak, toen de band een nieuwe frontman zocht. Edward was toen pas 21 en gaf de groep een tweede adem. Met het album Phantom of the Night uit 1979 en de wereldwijde hit Ruthless Queen beleefde Kayak een groot succes. Zijn soepele stem en melodische benadering werden bepalend voor het geluid van de band. Na zijn vertrek in 1982 keerde Edward eind jaren negentig terug, toen toetsenist Ton Scherpenzeel Kayak nieuw leven inblies. Tot 2008 bleef hij de vaste zanger tijdens een periode waarin de band meerdere ambitieuze conceptalbums maakte en een nieuwe generatie progrockfans bereikte.

Solocarrière en stemwerk

Edward Reekers bouwde daarnaast een veelzijdige carrière op. Hij bracht vier soloalbums uit: The Last Forest, Stages, Child of the Water en The Liberty Project. Daarnaast werkte hij samen met onder anderen Pim Koopman, Syb van der Ploeg, Harry Sacksioni, Lee Towers en Anita Meyer. Zijn laatste album uit 2023, The Liberty Project, was een groots opgezet conceptalbum met bijdragen van onder meer Steve Hackett en Arjen Lucassen.

Lees ook: Acteur Sjoerd Pleijsier emotioneel na overlijden Joke Bruijs

Edward Reekers als stemacteur

Naast zijn muziek was Edward een veelgevraagd stemacteur en regisseur van nasynchronisaties. Zijn stem was te horen in talloze Disneyfilms en hij regisseerde de Nederlandse versies van de Harry Potter-films. Kinderen en volwassenen herkenden hem als de stem van Haast Onthoofde Henk.

Digitale gedenkplaats

De familie van Edward Reekers heeft een digitale gedenkplaats geopend waar vrienden, fans en collega’s herinneringen kunnen delen aan de zanger.

FOTO: ANP