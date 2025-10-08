Edward Reekers

Kayak-zanger Edward Reekers (68) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

Zanger en stemacteur Edward Reekers is op 68-jarige leeftijd overleden. De muzikant uit Soest, vooral bekend als frontman van de symfonische rockband Kayak, stierf op 7 oktober na een kort ziekbed. Zijn familie maakte het overlijden bekend aan het ANP.

Begin augustus vertelde Edward Reekers op sociale media dat hij leed aan uitgezaaide longkanker en dat genezing niet meer mogelijk was. Hij sprak openlijk over zijn naderende dood en schreef dat hij ‘de mooiste muziek mocht maken met de liefste mensen’.

Edward Reekers brak door met Kayak

De in Hengelo geboren zanger trad in 1978 toe tot Kayak, toen de band een nieuwe frontman zocht. Edward was toen pas 21 en gaf de groep een tweede adem. Met het album Phantom of the Night uit 1979 en de wereldwijde hit Ruthless Queen beleefde Kayak een groot succes. Zijn soepele stem en melodische benadering werden bepalend voor het geluid van de band. Na zijn vertrek in 1982 keerde Edward eind jaren negentig terug, toen toetsenist Ton Scherpenzeel Kayak nieuw leven inblies. Tot 2008 bleef hij de vaste zanger tijdens een periode waarin de band meerdere ambitieuze conceptalbums maakte en een nieuwe generatie progrockfans bereikte.

Solocarrière en stemwerk

Edward Reekers bouwde daarnaast een veelzijdige carrière op. Hij bracht vier soloalbums uit: The Last Forest, Stages, Child of the Water en The Liberty Project. Daarnaast werkte hij samen met onder anderen Pim Koopman, Syb van der Ploeg, Harry Sacksioni, Lee Towers en Anita Meyer. Zijn laatste album uit 2023, The Liberty Project, was een groots opgezet conceptalbum met bijdragen van onder meer Steve Hackett en Arjen Lucassen.

Lees ook: Acteur Sjoerd Pleijsier emotioneel na overlijden Joke Bruijs

Edward Reekers als stemacteur

Naast zijn muziek was Edward een veelgevraagd stemacteur en regisseur van nasynchronisaties. Zijn stem was te horen in talloze Disneyfilms en hij regisseerde de Nederlandse versies van de Harry Potter-films. Kinderen en volwassenen herkenden hem als de stem van Haast Onthoofde Henk.

Digitale gedenkplaats

De familie van Edward Reekers heeft een digitale gedenkplaats geopend waar vrienden, fans en collega’s herinneringen kunnen delen aan de zanger.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Anp 451027154

Ex Tygo Gernandt voelt zich belazerd

Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, hoorde uit eerste hand hoe haar toenmalige partner zich had gedragen op de set van Flikken Maastricht. De berichten schokten haar, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het vies en heftig.” Toen Tygo Gernandt ontslagen was bij Flikken Maastricht omwille van een beschuldiging van…
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (81)

Mariëtte van kindertehuis Hanukkah in Ghana wint Strong Women Award – Role Model 2025

Ieder jaar worden de Strong Women Awards uitgereikt aan een bekende, sterke vrouw met een groot hart die van betekenis is voor anderen. Dit jaar krijgt presentatrice Nicolette Kluijver (41) de Strong Women Award – Public Role Model. Sinds 2021 wordt ook een prijs uitgereikt aan een vrouw die anderen inspireert door haar volharding en sociale inslag. We zijn trots om te vertellen dat Vriendin-lezeres Mariëtte Asagbo Krouwel (40) de Strong Women Award – Role Model 2025 in ontvangst heeft genomen. Mariëtte heeft al ruim twintig jaar een kindertehuis in Ghana. Dankzij haar inzet konden ook een basisschool en een middelbare school gebouwd worden.
Party Wendy van Dijk over Boxing Influencers

Wendy van Dijk blij dat zoon niet bokste tegen ‘malloot’ Dennis Schouten in ‘Boxing Influencers’

Wendy van Dijk heeft genoten van het boksevenement waarin haar zoon Sem van Dijk in de ring stond tegenover Davy de Munk. De twee zoons van bekende Nederlanders troffen elkaar in een sportief duel voor Videoland, dat uiteindelijk door Davy werd gewonnen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien