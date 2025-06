Yolanthe Cabau zet jarige Wesley Sneijder in het zonnetje

Tekst: Nicky Molendijk

Wesley Sneijder is vandaag jarig en dat viert hij samen met zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau en hun zoon Xess Xava. Op social media zet Yolanthe de oud-voetballer in het zonnetje.

Cabau deelt een dansende video van het gezin op haar Instagram Story. “Ondanks dat onze wegen zijn gescheiden, delen we een band die ons kind boven alles zet”, schrijft ze erbij.

“Vandaag dansen we niet alleen voor onszelf, maar voor de prachtige reis die we samen blijven afleggen. Laten we deze dierbare momenten koesteren, omdat het leven kort is, maar de liefde die we delen eindeloos”, voegt ze toe.

Ook de nieuwe liefde van Sneijder zet hem in het zonnetje. “Gefeliciteerd liefde, op nog meer mooie momenten samen”, schrijft Romy bij een collage.